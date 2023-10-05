Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Beşiktaş - Lugano maçında mücadele edecek. Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Büyük karşılaşma Beşiktaş - Lugano maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Lugano maçı şifresiz mi ve Beşiktaş - Lugano maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Beşiktaş ile Lugano arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Beşiktaş-Lugano Maçı, 05 Ekim Perşembe günü oynanacak.
Beşiktaş-Lugano Maçı, saat 19:45 başlayacak.
Beşiktaş ve Lugano, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.