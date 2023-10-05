Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Konferans Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş - Lugano maçı oynanıyor. Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç merak ediliyor. Beşiktaş - Lugano canlı maç anlatımı ve Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç? Konferans Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş - Lugano maçı oynanıyor. Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç merak ediliyor. Beşiktaş - Lugano canlı maç anlatımı ve Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç? Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş - Lugano maçı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş - Lugano maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş - Lugano maçını EXXEN'dencanlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Lugano maçı saat 19.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Lugano maçı bu akşam saat 19.45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lugano maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Lugano maçı İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.