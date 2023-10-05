Beşiktaş - Lugano maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş - Lugano maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş - Lugano maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş - Lugano maç özeti! Beşiktaş - Lugano maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Beşiktaş - Lugano maç özeti!
Beşiktaş - Lugano maç özeti! Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş - Lugano maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş - Lugano maç özeti! Beşiktaş - Lugano maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Beşiktaş - Lugano maç özeti haberimizde!
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Beşiktaş - Lugano maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz.
Beşiktaş - Lugano maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.
Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim 2023 günü oynandı.
Beşiktaş - Lugano maçı canlı olarak EXXEN'den yayınlandı.