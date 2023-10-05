UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak. Beşiktaş-Lugano maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. Peki, BJK-Lugano maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş-Lugano maç kadrosu 11'i! BJK-Lugano maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş'ın 11'i! UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak. Beşiktaş-Lugano maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. Peki, BJK-Lugano maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Beşiktaş'ın 11'i haberimizde...

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇ KADROSU 11'İ

Beşiktaş; Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Lugano; Salpi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Celar, Bottani.

BEŞİKTAŞ'TA MERT VE GEDSON YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

LUGANO'DA 1 EKSİK

Lugano'da Arjantinli stoper Valenzuela forma giyemeyecek.