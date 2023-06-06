Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olmuştu, fakat henüz 2. kim olacak belli olmadı. Son hafta maçlarına göre Beşiktaş ligi 2. sırada bitirebilir. Peki, Beşiktaş ligde 2. olursa Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak mı 2023? Beşiktaş ligde ikinci olursa Avrupa Ligi'ne katılabilir mi? İşte detaylar...

Süper Lig'de BJK ligi 2. bitirirse ne olur? Beşiktaş ligi 2. bitirirse Konferans ligine mi gidecek, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligine gidemez mi? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Beşiktaş ligde 2. olursa Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak mı 2023? Beşiktaş ligde ikinci olursa Avrupa Ligi'ne katılabilir mi? Ayrıntılar sizlerle...

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Galatasaray şampiyon oldu.

SÜPER LİG 2. Sİ KİMDİR?

2. kim olacak henüz netleşmedi. Son hafta oynanacak maçın ardından ligin 2. si belli olacak. Ligi ya Fenerbahçe ya da Beşiktaş 2. bitirecek.

BEŞİKTAŞ LİGİ 2. BİTİRİRSE ŞAMPİYONLAR LİGİ VEYA AVRUPA LİGİNE KATILABİLİR Mİ?

Beşiktaş ligi 2. bitirirse Konferans Ligi 2. ön eleme turundan devam edecek. Ligi 2. bitiren maalesef önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılamayacak. Aynı şekilde ligi 3. sırada bitiren takım da Konferans Ligi 2. ön eleme oynayacak. Bundan dolayı önümüzdeki yıl Avrupa kupaları açısından ligi 2. veya 3. bitirmenin bir farkı bulunmamaktadır. Çünkü iki takım da Konferans Ligi'ne gitmiş olacak.