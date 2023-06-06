Beşiktaş ligde 2. olursa Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak mı 2023? Beşiktaş ligde ikinci olursa Avrupa Ligi'ne katılabilir mi?
Gündem Haberleri
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olmuştu, fakat henüz 2. kim olacak belli olmadı. Son hafta maçlarına göre Beşiktaş ligi 2. sırada bitirebilir. Peki, Beşiktaş ligde 2. olursa Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak mı 2023? Beşiktaş ligde ikinci olursa Avrupa Ligi'ne katılabilir mi? İşte detaylar...
Süper Lig'de BJK ligi 2. bitirirse ne olur? Beşiktaş ligi 2. bitirirse Konferans ligine mi gidecek, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligine gidemez mi? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Beşiktaş ligde 2. olursa Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak mı 2023? Beşiktaş ligde ikinci olursa Avrupa Ligi'ne katılabilir mi? Ayrıntılar sizlerle...
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Galatasaray şampiyon oldu.
2. kim olacak henüz netleşmedi. Son hafta oynanacak maçın ardından ligin 2. si belli olacak. Ligi ya Fenerbahçe ya da Beşiktaş 2. bitirecek.
Beşiktaş ligi 2. bitirirse Konferans Ligi 2. ön eleme turundan devam edecek. Ligi 2. bitiren maalesef önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılamayacak. Aynı şekilde ligi 3. sırada bitiren takım da Konferans Ligi 2. ön eleme oynayacak. Bundan dolayı önümüzdeki yıl Avrupa kupaları açısından ligi 2. veya 3. bitirmenin bir farkı bulunmamaktadır. Çünkü iki takım da Konferans Ligi'ne gitmiş olacak.
- Lig şampiyonu : Şampiyonlar Ligi 2. tur
- Lig ikincisi : Konferans Ligi 2. tur
- Lig üçüncüsü : Konferans Ligi 2. tur
- Lig dördüncüsü : Konferans Ligi 2. tur