Süper Lig'de şampiyon Galatasaray olmuştu, fakat henüz 2. kim olacak belli olmadı. Son hafta maçlarına göre Beşiktaş ligi 2. sırada bitirebilir. Peki, Beşiktaş ligde 2. olursa ne kadar kazanacak, kaç milyon TL alacak? Beşiktaş ligi ikinci bitirirse kaç TL ödül alacak? İşte detaylar...

Süper Lig'de BJK ligi 2. bitirirse ne olur? Beşiktaş ligi 2. bitirirse kaç para ödül alacak? BJK ligi 2. bitirirse ne kadar ödeme alacak? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Beşiktaş ligde 2. olursa ne kadar kazanacak, kaç milyon TL alacak? Beşiktaş ligi ikinci bitirirse kaç TL ödül alacak? Ayrıntılar sizlerle...

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Galatasaray şampiyon oldu.

SÜPER LİG 2. Sİ KİMDİR?

2. kim olacak henüz netleşmedi. Son hafta oynanacak maçın ardından ligin 2. si belli olacak. Ligi ya Fenerbahçe ya da Beşiktaş 2. bitirecek.

BEŞİKTAŞ LİGİ 2. BİTİRİRSE TOPLAM NE KADAR PARA KAZANACAK?

Lig 2. si 26.5 milyon TL gelir sağlayacak. Buna göre Beşiktaş ligi 2. bitirirse toplam 26.5 milyon TL gelir elde etmiş olacaktır. Lig 3. sü ise 19.9 milyon TL kazanacak.