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Beşiktaş kupa maçı ne zaman (Ziraat Türkiye Kupası)? ZTK Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman?

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Beşiktaş kupa maçı ne zaman (Ziraat Türkiye Kupası)? ZTK Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye kupasında maçlar tüm heyecanıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş ZTK maçını merak etti. Futbolseverler Beşiktaş ile ilgili olarak Beşiktaş kupa maçı ne zaman sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Beşiktaş kupa maçı ne zaman?

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Beşiktaş kupa maçı ne zaman, sorusu son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen maç öncesi Beşiktaş kupa maçı ne zaman v Beşiktaş kupa maçı saat kaçta gibi konular merak edildi. Peki, Beşiktaş kupa maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü-Beşiktaş Maçı, 18 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Maç, saat 17:45 başlayacak. Ankaragücü ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Haberler

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