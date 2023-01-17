Beşiktaş kupa maçı ne zaman (Ziraat Türkiye Kupası)? ZTK Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye kupasında maçlar tüm heyecanıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş ZTK maçını merak etti. Futbolseverler Beşiktaş ile ilgili olarak Beşiktaş kupa maçı ne zaman sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Beşiktaş kupa maçı ne zaman?