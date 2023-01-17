Beşiktaş kupa maçı ne zaman (Ziraat Türkiye Kupası)? ZTK Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman?
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Ziraat Türkiye kupasında maçlar tüm heyecanıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş ZTK maçını merak etti. Futbolseverler Beşiktaş ile ilgili olarak Beşiktaş kupa maçı ne zaman sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Beşiktaş kupa maçı ne zaman?
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BEŞİKTAŞ KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Ankaragücü-Beşiktaş Maçı, 18 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Maç, saat 17:45 başlayacak. Ankaragücü ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.