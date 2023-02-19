Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Kulübü'nden Kahramanmaraş'ta depremzedelere destek

Genel Haberleri

Beşiktaş Kulübü, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için çadır kent kurdu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

Beşiktaş Kulübü, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için çadır kent kurdu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar silinmeye devam ediliyor. Bu çerçevede ülke genelinden deprem bölgelerine birçok yardım gelirken, Beşiktaş Kulübü de bu duruma kayıtsız kalmadı. Kulüp, Onikişubat ilçesindeki Kahramanmaraş Spor Kompleksi içerisine 85, köylere de valilikler aracılığıyla 40 olmak üzere Kahramanmaraş'a toplamda 125 çadır kurdu. Kurulan çadırlar kullanıma hazır hale getirilirken, aynı zamanda spor kompleksi içerisinde kulüp görevlileri, depremzede çocuklarla oyunlar oynadı, yüzlerini boyadı, oyuncak ve çikolata dağıttı.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübünce kurulan çadırlara, depremzedelerin gün içinde yerleşmeleri bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kahramanmaraş Elbistan Beşiktaş Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title