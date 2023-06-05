Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Konyaspor maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bu hafta Süper Lig maçları oynanacak. Önemli maçlardan birisi de Beşiktaş Konyaspor karşılaşması oldu. Peki, Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Konyaspor maçı nerede oynanıyor? Beşiktaş Konyaspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...