Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş- Konyaspor maçı CANLI izleme linki var mı?
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Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş- Konyaspor yarın karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları futbol severler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş - Konyaspor CANLI izleme linki var mı?
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Futbolseverler ise Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Sorularının yanıtını araştırıyorlar. İşte, Beşiktaş -Konyaspor müsabakasına dair tüm detaylar haberimizde...
Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. İki takım lig tarihinde 44. kez birbirlerine rakip olacak. İkili arasında oynana 44 müsabakanın 18. Beşiktaş galip gelirken 15 müsabakadan ev sahibi ekip Konyaspor sahadan galibiyetle ayrılırdı. İkili arsında oynanan 11 maçta beraberlikle son buldu.
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?
Süper ligin 19. hafta müsabakasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 14 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef , Gedson, N'Koudou, Redmond ve Cenk.