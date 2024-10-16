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Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş ile Konyaspor arasında gerçekleşecek olan maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Trendyol Süper Lig 9. Hafta maçları milli aranın ardından Cumartesi günü başlayacak. Beşiktaş ile Konyaspor arasında gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig karşılaşmasının tarihi ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bu önemli maç, milli aranın ardından 9. hafta mücadelesi olarak programda yer alıyor. Peki, Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Konyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ- KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Konyaspor karşılaşması 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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