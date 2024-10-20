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BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Konyaspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş ve Konyaspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Beşiktaş ve Konyaspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Konyaspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Konyaspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Konyaspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Konyaspor maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş 11':

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor 11'i:

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'TA 2 SAKAT

Siyah-beyazlı takımda Konyaspor mücadelesi öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica, yarın sahada olamayacak.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista da takımdaki yerini alamayacak.

Al Musrati ceza sınırında

Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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