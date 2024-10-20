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Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
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Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş Konyaspor maçı oynanıyor. Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Beşiktaş Konyaspor canlı maç anlatımı ve Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş Konyaspor maçı oynanıyor. Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Beşiktaş Konyaspor canlı maç anlatımı ve Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş Konyaspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Konyaspor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Konyaspor 2-0 sona erdi.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Konyaspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Konyaspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Konyaspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ KONYASPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Konyaspor maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

SAKATLAR

Siyah-beyazlı takımda Konyaspor mücadelesi öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica, yarın sahada olamayacak.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista da takımdaki yerini alamayacak.

Al Musrati ceza sınırında

Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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