Beşiktaş Konyaspor maçı ilk 11'i açıklandı! 20 Ekim Pazar Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Konyaspor maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Konyaspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Konyaspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Konyaspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Konyaspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Konyaspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Konyaspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Konyaspor maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:

Konyaspor 11'i:

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Konyaspor maçı, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.