Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta müsabakasında evinde Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Maçta 1-0 konuk takım önde. Peki, Beşiktaş konferans ligi puan durumu ne?

Beşiktaş Konferans Ligi puan durumu ne?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, saat 20.45'te başladı. Beşiktaş konferans ligi puan durumu ne?

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU NE?

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Canlı puan durumu: