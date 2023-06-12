Beşiktaş Konferans Ligi gruplara kalabilmek için kaç tur atlamalı, kaç maç kazanmalı? Beşiktaş Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak?

Temsilcimiz Beşiktaş gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Beşiktaş ön eleme turlarından turnuvaya katılacak. Peki Beşiktaş gruplara kalabilmek için kaç tur atlamalı? İşte, Beşiktaş Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarına kalmak için kaç maç oynayacak?

Beşiktaş Konferans gruplarına kalabilmek için kaç tur atlamalı, kaç maç kazanmalı? Temsilcimiz Beşiktaş gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Beşiktaş ön eleme turlarından turnuvaya katılacak. Peki Beşiktaş gruplara kalabilmek için kaç tur atlamalı? İşte, Beşiktaş Konferans Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? Beşiktaş Konferans Ligi gruplarına kalmak için kaç maç oynayacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NE KAÇINCI TURDAN KATILACAK?

Beşiktaş Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz gruplara kalabilmek için 3 tur atlamak zorunda.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR KONFERANS LİGİ'NE

Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, lig 3'üncüsü Beşiktaş, ve lig 4'üncüsü Adana Demirspor, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

İşte gelecek sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlar;

UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray

UEFA Avrupa Konferans Ligi