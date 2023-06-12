Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar? Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı!
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Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor. Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarlar, 2023-2024 futbol sezonunda kombine yenileme dönemi başladı. Peki, Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar? Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı!
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BEŞİKTAŞ KOMBİNE YENİLEME DÖNEMİ BAŞLADI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarlar, 2023-2024 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynanacak iç saha karşılaşmalarını (UEFA Avrupa Konferans Ligi hariç) kapsayan kombinelerini bugünden itibaren yenileyebilecek.
BEŞİKTAŞ KOMBİNE 2023- 2024 NE ZAMAN?
Futbolseverler, yenileme işlemlerini "www.passo.com.tr", "Passo Mobil" ve Vodafone Park'ta bulunan kombine satış ofisinden yapabilecek. Kombine yenileme dönemi, 6 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
Yeni sezon öncesi 35 bin ile 4 bin 500 lira arasında belirlenen kombine yenileme fiyatları şöyle:
1. Kategori: 35 bin lira
102-125 Blok: 32 bin 500 lira
2. Kategori: 29 bin 500 lira
3. Kategori: 25 bin 500 lira
4. Kategori: 23 bin 500 lira
5. Kategori: 21 bin
6. Kategori: 18 bin 500 lira
Doğu üst: 12 bin 500 lira
7. Kategori: 6 bin lira
8. Kategori: 5 bin 500 lira
Kuzey Üst: 4 bin 500 lira.