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Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar? Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı!

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Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor. Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarlar, 2023-2024 futbol sezonunda kombine yenileme dönemi başladı. Peki, Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar? Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı!

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BEŞİKTAŞ KOMBİNE YENİLEME DÖNEMİ BAŞLADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarlar, 2023-2024 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynanacak iç saha karşılaşmalarını (UEFA Avrupa Konferans Ligi hariç) kapsayan kombinelerini bugünden itibaren yenileyebilecek.

BEŞİKTAŞ KOMBİNE 2023- 2024 NE ZAMAN?

Futbolseverler, yenileme işlemlerini "www.passo.com.tr", "Passo Mobil" ve Vodafone Park'ta bulunan kombine satış ofisinden yapabilecek. Kombine yenileme dönemi, 6 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Yeni sezon öncesi 35 bin ile 4 bin 500 lira arasında belirlenen kombine yenileme fiyatları şöyle:

1. Kategori: 35 bin lira

102-125 Blok: 32 bin 500 lira

2. Kategori: 29 bin 500 lira

3. Kategori: 25 bin 500 lira

4. Kategori: 23 bin 500 lira

5. Kategori: 21 bin

6. Kategori: 18 bin 500 lira

Doğu üst: 12 bin 500 lira

7. Kategori: 6 bin lira

8. Kategori: 5 bin 500 lira

Kuzey Üst: 4 bin 500 lira.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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