Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor. Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarlar, 2023-2024 futbol sezonunda kombine yenileme dönemi başladı. Peki, Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar? Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı!

Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar gündeme geliyor. Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı. Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar araştırılıyor. Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı. Beşiktaş kombine 2023- 2024 ne zaman, fiyatları ne kadar? Beşiktaş kombine yenileme dönemi başladı! Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ KOMBİNE YENİLEME DÖNEMİ BAŞLADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarlar, 2023-2024 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynanacak iç saha karşılaşmalarını (UEFA Avrupa Konferans Ligi hariç) kapsayan kombinelerini bugünden itibaren yenileyebilecek.

BEŞİKTAŞ KOMBİNE 2023- 2024 NE ZAMAN?

Futbolseverler, yenileme işlemlerini "www.passo.com.tr", "Passo Mobil" ve Vodafone Park'ta bulunan kombine satış ofisinden yapabilecek. Kombine yenileme dönemi, 6 Temmuz Perşembe günü sona erecek.