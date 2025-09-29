Haberler

Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı 11'i!

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesinde kritik bir virajda! 29 Eylül 2025 Pazartesi günü evinde Kocaelispor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, 3 puan için sahaya çıkıyor. Peki, Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'ler haberimizde...

eşiktaş, Süper Lig'de yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde kritik bir sınava çıkıyor. 29 Eylül 2025 Pazartesi günü evinde Kocaelispor'u ağırlayacak siyah-beyazlılar, derbi öncesi moral ve motivasyon kazanmak istiyor. Peki Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Kocaelispor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'ler haberimizde...

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesi, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek. Lig takvimine göre sezonun bu kritik bölümünde oynanacak karşılaşma, hem lig sıralaması hem de derbi öncesi takımın moralini yükseltmek açısından büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarının önünde kazanarak derbiye avantajlı girmek istiyor.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇ SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 20:00 olarak açıklandı. Beşiktaş İnönü Stadı'nda oynanacak maç, her iki takım için de kritik öneme sahip. Ev sahibi Beşiktaş, bu maçta galip gelerek hem ligdeki konumunu sağlamlaştırmak hem de derbi öncesi moral kazanmak istiyor. Kocaelispor ise sürpriz sonuçlarla ligde puan arayacak.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kocaelispor maçı, beIN Sports HD ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar, kanalın resmi uygulamaları veya uydu platformları üzerinden mücadeleyi izleyebilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından anlık skor ve gelişmeleri takip etmek mümkün.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Kaleci: Mert

Savunma: Gökhan, Paulista, Felix, Jurasek

Orta saha: Cerny, Ndidi, Orkun, Silva

Hücum: Toure, Abraham

Sergen Yalçın, geçtiğimiz haftalarda sakatlık veya statü nedeniyle forma veremediği futbolcuları bu maçta ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Özellikle Ndidi ve Orkun'un orta sahadaki etkisi, Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarını hızlandırabilir.

KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'İ

Kaleci: Javonovic

Savunma: Balogh, Smolcic, Tayfur, Dijksteel

Orta saha: Muharrem, Habib, Show

Hücum: Churlinov, Petkovic, Rivas

Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş karşısında sürpriz bir sonuç elde etmek için defansif bir strateji benimsemesi bekleniyor. Özellikle Smolcic ve Tayfur'un savunmadaki katkısı kritik olacak.

