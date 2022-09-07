Beşiktaş kimleri transfer etti? Beşiktaş'ın yeni transferleri kimler? Beşiktaş'ta 2022-23 Sezonu gelenler ve gidenler
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Beşiktaş kimleri transfer etti konusu transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların arasına girdi. Transfer döneminde Weghorst, Dele Alli, Gedson Fernandes gibi birçok yıldızı kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar ile ilgili internette en çok Beşiktaş kimleri transfer etti? Beşiktaş'ın yeni transferleri kimler? Beşiktaş en son kimi transfer etti? Beşiktaş 2022 transferleri! Detaylar haberimizde
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan kara kartal, transfer döneminde birçok oyuncuya veda etmesinin ardından takımda büyük rotasyona gitti. Beşiktaş, kadrosuna özellikle Premier Lig tecrübesi olan isimleri katarken, yaptığı transferler ile transfer dönemine damga vurdu. Weghorst, Saiss, Dele Alli ve Gedson Fernandes gibi birçok ismi takıma kazandıran siyah beyazlı ekibin transfer döneminde hangi oyuncular ile anlaştığı ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin internette Beşiktaş kimleri transfer etti? Beşiktaş'ın yeni transferleri kimler? Beşiktaş'ın yeni transferleri kimler? Soruları araştırdı. İşte Beşiktaş 2022 transferleri!
BEŞİKTAŞ KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
2022-2023 Sezonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, 10 yeni ismi kadrosuna kazandırdı. Siyah beyazlı ekip geçtiğimiz sezon kadrosunda olan 17 bonservisli, 3 kiralık oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.
İşte Beşiktaş'ın 2022 transferleri;
- Gedson Fernandes | Benfica
- Jackson Muleka | Standard Liège
- Emrecan Uzunhan |İstanbulspor
- Kerem Atakan Kesgin | Sivasspor
- Romain Saïss | Wolverhampton
- Cenk Tosun | Everton
- Dele Alli | Everton
- Wout Weghorst | Burnley
- Arthur Masuaku | West Ham
- Nathan Redmond | Southampton
BEŞİKTAŞ'TAN KİMLER GİTTİ?
- Emirhan Ilkhan | Torino
- Ridvan Yilmaz | Glasgow Rangers
- Serdar Saatci | Braga
- Cyle Larin | Club Brugge
- Güven Yalcin | Genoa
- Alex Teixeira | Vasco da Gama
- Domagoj Vida | AEK Atina
- Kenan Karaman | Schalke
- Alpay Çelebi | Kocaelispor
- Jeremain Lens |FC Versailles
- İlkay İşler | Düzcespor
- Adem Ljajic | Kulüpsüz
- Oğuzhan Özyakup | Fortuna Sittard
- Gökhan Töre | Kulüpsüz
- Fabrice N'Sakala | Kulüpsüz
- Mehmet Topal | Futbolu Bıraktı
- Halil Duman | Kulüpsüz
- Douglas | Kulüpsüz
- Michy Batshuayi | Chelsea | Kiralık Sözleşmesi Bitti
- Miralem Pjanic | Barcelona | Kiralık Sözleşmesi Bitti
- Can Bozdoğan | Schalke | Kiralık Sözleşmesi Bitti