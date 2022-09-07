Beşiktaş kimleri transfer etti? Beşiktaş'ın yeni transferleri kimler? Beşiktaş'ta 2022-23 Sezonu gelenler ve gidenler

Beşiktaş kimleri transfer etti konusu transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların arasına girdi. Transfer döneminde Weghorst, Dele Alli, Gedson Fernandes gibi birçok yıldızı kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar ile ilgili internette en çok Beşiktaş kimleri transfer etti? Beşiktaş'ın yeni transferleri kimler? Beşiktaş en son kimi transfer etti? Beşiktaş 2022 transferleri! Detaylar haberimizde