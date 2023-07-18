Beşiktaş kimleri transfer etti? 2023 BJK transferleri, GELENLER – GİDENLER!
Gündem Haberleri
2023-24 Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni transferleri merak etti ve Beşiktaş kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Beşiktaş kimleri transfer etti? İşte, 2023 BJK transferleri ve gelen - giden futbolcular!
2023-24 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Beşiktaş kimleri transfer etti merak etti. Peki, BJK transferleri kimler? İşte, detaylar…
BEŞİKTAŞ KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
Gelenler
Arthur Masuaku
Emrecan Bulut
Göktug Baytekin
Kiralıktan Dönenler
Emrecan Uzunhan
Javi Montero
Kartal Yilmaz
Kerem Kalafat
Abdullah Aydin
Ajdin Hasic
Ahmet Gülay
Oguzhan Akgün
Atakan Üner
Erdogan Kaya
Bilal Ceylan
Emirhan Delibas
Gidenler
Welinton Welinton
Abdullah Aydin
Emre Bilgin
Bilal Ceylan
Nathan Redmond
Georges-Kevin N'Koudou
Atiba Hutchinson
Muhayer Oktay
Emre Yildiz
Dele Alli
Arthur Masuaku
Alexandru Maxim
Tayfur Bingöl