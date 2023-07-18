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Beşiktaş kimleri transfer etti? 2023 BJK transferleri, GELENLER – GİDENLER!

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2023-24 Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni transferleri merak etti ve Beşiktaş kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Beşiktaş kimleri transfer etti? İşte, 2023 BJK transferleri ve gelen - giden futbolcular!

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2023-24 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Beşiktaş kimleri transfer etti merak etti. Peki, BJK transferleri kimler? İşte, detaylar…

BEŞİKTAŞ KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Gelenler

Arthur Masuaku

Emrecan Bulut

Göktug Baytekin

Kiralıktan Dönenler

Emrecan Uzunhan

Javi Montero

Kartal Yilmaz

Kerem Kalafat

Abdullah Aydin

Ajdin Hasic

Ahmet Gülay

Oguzhan Akgün

Atakan Üner

Erdogan Kaya

Bilal Ceylan

Emirhan Delibas

Gidenler

Welinton Welinton

Abdullah Aydin

Emre Bilgin

Bilal Ceylan

Nathan Redmond

Georges-Kevin N'Koudou

Atiba Hutchinson

Muhayer Oktay

Emre Yildiz

Dele Alli

Arthur Masuaku

Alexandru Maxim

Tayfur Bingöl

Osman Demir
Osman Demir
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Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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