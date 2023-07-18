Beşiktaş kimleri transfer etti? 2023 BJK transferleri, GELENLER – GİDENLER!

2023-24 Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni transferleri merak etti ve Beşiktaş kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Beşiktaş kimleri transfer etti? İşte, 2023 BJK transferleri ve gelen - giden futbolcular!