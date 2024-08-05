BEŞİKTAŞ kiminle eşleşti, rakibi kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti?
Beşiktaş kiminle eşleşti, rakibi kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği takım açıklandı. Beşiktaş'ın bu önemli turdaki rakibi merakla bekleniyordu ve sonunda kim olduğu duyuruldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı. BEŞİKTAŞ kiminle eşleşti, rakibi kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti?
BEŞİKTAŞ KİMİNLE EŞLEŞTİ?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Partizan (Sırbistan)- Lugano (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
BÜTÜN EŞLEŞMELER
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı.
GALATASARAY - Young Boys
FENERBAHÇE / Lille - Slavia Prag-Union SG
Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente
MAÇLAR NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.