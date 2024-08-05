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BEŞİKTAŞ kiminle eşleşti, rakibi kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti?

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Beşiktaş kiminle eşleşti, rakibi kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği takım açıklandı. Beşiktaş'ın bu önemli turdaki rakibi merakla bekleniyordu ve sonunda kim olduğu duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı. BEŞİKTAŞ kiminle eşleşti, rakibi kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti?

BEŞİKTAŞ KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Partizan (Sırbistan)- Lugano (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

BÜTÜN EŞLEŞMELER

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe katıldı.

GALATASARAY - Young Boys

FENERBAHÇE / Lille - Slavia Prag-Union SG

Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets

Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC

Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız

Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB

Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente

BEŞİKTAŞ kiminle eşleşti, rakibi kim oldu? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi play-off turunda kiminle, hangi takımla eşleşti?

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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