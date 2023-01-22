Spor toto Süper ligin 20. haftasında futbol heyecanı devam ediyor. Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacağı Kritik müsabaka Futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş- Kayserispor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş -Kayserispor maçının hakem kim? Beşiktaş'ın yeni transferi Abubakar Kayserispor maçında oynayacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispora konuk olacak. Kritik maç öncesi Futbolseverler maçın detaylarını merak ediyor. Peki Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş- Kayserispor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Beşiktaş -Kayserispor maçının hakem kim? Beşiktaş'ın yeni transferi Abubakar Kayserispor maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.

Süper ligini 20 haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş kritik müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Ev sahibi takım Kayserispor ise taraftarının önünde Beşiktaş'ı yenerek ligde peş peşe seri galibiyetler alarak Avrupa kupalarına katılmak istiyor.

Süper Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper ligin 20.haftasında Kayserispor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Pazar( Bugün) saat 16:00'da Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

VİNCENT ABUBAKAR KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Kayserispor maçı kafilesinde yer aldı. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Spor Toto Süper ligin 20.haftasında Kayserispor ile Beşiktaş arasında Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11 leri şu şekilde:

Kayserispor : Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mane, Mensah, Kemen, Cardoso, Gökhan Sazdağı

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Salih, Muleka, Redmond, Cenk Tosun