Beşiktaş- Kayserispor maçı kaç kaç? Beşiktaş- Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Kayserispor maç özeti!

Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş- Kayserispor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman? Beşiktaş- Kayserispor maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Pendikspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Kayserispor maçı hakemi kim? Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Kayserispor maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ- KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ- KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş ; Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Kayserispor; Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah, Ramazan, Kartal Kayra, Mane, Gökhan, Thiam

BEŞİKTAŞ- KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

41' Ghezzal gole yaklaştı. Serbest vuruşta barajdan seken topa tekrardan sert vuran Ghezzal'ın şutu az farkla auta çıktı.

40' Cenk kazandığı topun ardından yerde kaldı ve hakem faulü verdi. Beşiktaş tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

39' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta Joseph Attamah topu uzaklaştırdı. Top Beşiktaş'ta.

34' Kayserispor gole yaklaştı Thiam ceza sahası içinde topla buluştu ve vuruşu auta çıktı sonrasında yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

33' Beşiktaş sol kanattan yine etkili geldi ancak Masuaku'nun pası Aboubakar'a çok hızlı geldi ve top Kayserispor'a geçti.

32' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Aboubakar'ın pasında Ghezzal kaleciyi geçti ancak savunma araya girdi ve Bilal topun sahibi oldu.

31' Ghezzal'ın müdahalesinde Carole yerde kaldı hakem faulü verdi.

20' Kayserispor sağ kanattan gelmek istedi ancak Ramazan Civelek'in pası isabetli olmadı ve top auta çıktı.

16' Kayserispor sol kanattan etkili geldi ancak Amir Hadziahmetovic araya girdi ve Beşiktaş'a tacı kazandırdı.

11' Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi. Ancak Carole topa dokundu ve taca yolladı.

8' Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Chamberlain'in pası Cenk için çok hızlı top auta çıktı.

5' Pozisyonda Colley yerde kaldı sağlık ekipleri sahada.

2' Lionel Carole, Ghezzal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi.

1' Maç başladı.