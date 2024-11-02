Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
Beşiktaş ve Kasımpaşa arasında oynanacak olan futbol maçının ilk 11'leri belli oldu. Her iki takımın da sahaya sürdüğü kadro, maçın çekişmeli geçeceğine işaret ediyor. Maçın detayları ve takımların stratejileri merakla bekleniyor.
Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş- Kasımpaşa maçının detayları merak ediliyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın 11'leri belli oldu. İki ekibin sahaya çıkması beklenen kadroları, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler!
BEŞİKTAŞ İLK 11
Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.
KASIMPAŞA İLK 11
Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Barak, Gökhan, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.