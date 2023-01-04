Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Beşiktaş Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş-Kasımpaşa maçına dair tüm merak edilenler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Beşiktaş- Kasımpaşa maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

Süper ligin 18.Haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip ligde oynadığı 15 müsabakadan 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 de mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi topladığı 15 puan ile ligde 16.sırada yer alıyor. Konuk takım Beşiktaş ise süper ligde çıktığı 15 maçtan 7 galibiyet, 5 berabelik,3 de mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar bu müsabakalardan topladığı 26 puan ile ligde 5.sırada yer alıyor.

BEŞİTAŞ'TA SAKATLIKLAR VE KART CEZALILARI KİM?

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak..

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.