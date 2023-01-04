Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Gündem Haberleri

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Beşiktaş Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş-Kasımpaşa maçına dair tüm merak edilenler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Beşiktaş- Kasımpaşa maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

Süper ligin 18.Haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip ligde oynadığı 15 müsabakadan 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 de mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi topladığı 15 puan ile ligde 16.sırada yer alıyor. Konuk takım Beşiktaş ise süper ligde çıktığı 15 maçtan 7 galibiyet, 5 berabelik,3 de mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar bu müsabakalardan topladığı 26 puan ile ligde 5.sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak..

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

Kasımpaşa Beşiktaş Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title