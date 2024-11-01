Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, Beşiktaş'ın Vodafone Park stadyumunda gerçekleşecek. Taraftarlar, maçı canlı izlemek için büyük bir heyecanla beklerken, karşılaşmanın yayınlanacağı kanalı da araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 2 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

1 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar

13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın

16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu