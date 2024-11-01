Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede?
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi sahada oynanacağı da taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, Beşiktaş'ın Vodafone Park stadyumunda gerçekleşecek. Taraftarlar, maçı canlı izlemek için büyük bir heyecanla beklerken, karşılaşmanın yayınlanacağı kanalı da araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 2 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?
Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
1 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar
13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın
16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu