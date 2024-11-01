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Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede?

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede?
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Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi sahada oynanacağı da taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, Beşiktaş'ın Vodafone Park stadyumunda gerçekleşecek. Taraftarlar, maçı canlı izlemek için büyük bir heyecanla beklerken, karşılaşmanın yayınlanacağı kanalı da araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 2 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede?

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede?

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

1 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar

13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın

16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

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