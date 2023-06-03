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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç? BJK - Kasımpaşa maçı bitti mi, kaç kaç? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı golleri kim attı?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç? BJK - Kasımpaşa maçı bitti mi, kaç kaç? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı golleri kim attı?

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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş- Kasımpaşa maçı oynanıyor. Beşiktaş- Kasımpaşa maçını bekleyen futbolseverler ise Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç? BJK - Kasımpaşa maçı bitti mi, kaç kaç? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı golleri kim attı? sorularına yanıt arıyor.

Beşiktaş- Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken futbolseverler Beşiktaş- Kasımpaşa maçının kaç kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç? BJK - Kasımpaşa maçı bitti mi, kaç kaç? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı golleri kim attı?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı devam ediyor. Karşılaşmada ilk 45 dakika geride kalırken Beşiktaş 2-0 önde ilerliyor.

Beşiktaş- Kasımpaşa maçı BeIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Beşiktaş- Kasımpaşa karşılaşması 3 Haziran günü saat 19.00'da başlayacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Beşiktaş Spor Kulübü Kasımpaşaspor Gündem Spor Haberler

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