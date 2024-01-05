Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 3-1'lik Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş - Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAM2AN?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20.00'de oynandı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.