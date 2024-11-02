BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki

Beşiktaş ve Kasımpaşa arasında oynanacak olan bu önemli karşılaşmanın canlı izleme bağlantısı futbolseverler için erişime açıldı. Maçı HD kalitesinde ve şifresiz izleme imkanı, taraftarlara büyük bir heyecan ve keyif vaat ediyor. İstanbul futbolunun güçlü temsilcileri arasında yer alan bu iki takımın mücadelesi, ligdeki puan durumu ve rekabet seviyesi açısından önemli bir yere sahip oluyor. İşte, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz izleme linki!

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4