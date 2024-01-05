Beşiktaş Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'ler! BJK Kasımpaşa maçı 11'i açıklandı mı, belli oldu mu, kimler var? Beşiktaş'ın 11'i!

Beşiktaş Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'ler! Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki maçın ilk 11'leri açıklandı. Taraftarlar, maçta hangi oyuncuların yer alacağını merakla bekliyordu. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Beşiktaş Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'lerde kim var merak ediliyordu. İşte, Beşiktaş Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'leri haberimizde...

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇ KADROSU İLK 11'LERİ

Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Serkan Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Rashica, Semih, Muleka

Kasımpaşa; Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.

MAÇ HAKKINDA DETAYLAR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.