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Beşiktaş- Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

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Beşiktaş- Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın biletleri ise merak ediliyor. Arama motorlarında Beşiktaş- Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar, kaç TL? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş- Kasımpaşa maçının biletleri merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş- Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Maç hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş- Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı.

BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Beşiktaş kulübü fiyatları böyle duyurdu;

"Loca 162 : 4.000TL

VIP 100 : 2.350TL

VIP 101 – 126 : 1.950TL

1. Kategori 790TL

2. Kategori 720TL

3. Kategori 580TL

4. Kategori 510TL

5. Kategori 470TL

Kapalı Üst 430TL

6. Kategori 380TL

7. Kategori 190TL

8. Kategori 180TL"

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Beşiktaş Spor Kulübü Kasımpaşa Futbol Gündem Spor Haberler

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