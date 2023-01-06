Beşiktaş- Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın biletleri ise merak ediliyor. Arama motorlarında Beşiktaş- Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar, kaç TL? soruları aratılıyor. İşte detaylar...