Beşiktaş- Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar, kaç TL?
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın biletleri ise merak ediliyor. Arama motorlarında Beşiktaş- Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar, kaç TL? soruları aratılıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş- Kasımpaşa maçının biletleri merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş- Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Maç hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.
BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş- Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı.
BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Beşiktaş kulübü fiyatları böyle duyurdu;
"Loca 162 : 4.000TL
VIP 100 : 2.350TL
VIP 101 – 126 : 1.950TL
1. Kategori 790TL
2. Kategori 720TL
3. Kategori 580TL
4. Kategori 510TL
5. Kategori 470TL
Kapalı Üst 430TL
6. Kategori 380TL
7. Kategori 190TL
8. Kategori 180TL"
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023