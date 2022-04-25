Beşiktaş - Kasımpaşa CANLI izle! MAÇ BAŞLADI! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa maç özeti izle!
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Beşiktaş - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakası için karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı izle linki araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? araştırmalarının yanı sıra büyük heyecana sahne olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı özeti merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa hakemi kim?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Kasımpaşa canlı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakası için karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı izle linki araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? araştırmalarının yanı sıra büyük heyecana sahne olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı özeti merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa hakemi kim, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı nerede oynanıyor?
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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 25 Nisan 2022 Pazartesi bu akşam oynanacaktır.
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 20:30'da başlayacaktır.
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Bein Sports'tan canlı yayınlanacaktır.
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
(H) YASİN KOL
(Y) SERKAN OLGUNCAN
(Y) ALEKS TAŞCIOĞLU
(D) YUSUF ZİYA GÜNDÜZ
(V) ARDA KARDEŞLER
(A) KADİR SAĞLAM
(A) CAN CENGİZ
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