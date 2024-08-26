Beşiktaş kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Beşiktaş hangi hafta, ne zaman bay geçiyor?

Beşiktaş kaçıncı hafta bay! Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olan Beşiktaş'ın bay geçeceği hafta merak konusu oldu. Beşiktaş'ın 2024-2025 fikstürüne göre kaçıncı hafta, ne zaman bay geçeceği belli oldu. Peki, BJK kaçıncı hafta, ne zaman, hangi haftayı bay geçecek? İşte Beşiktaş'ın bay hafta haberimizde..

BEŞİKTAŞ KAÇINCI HAFTA BAY GEÇİYOR?

Beşiktaş 3. haftayı ve 22. haftayı bay geçecek. Beşiktaş'ın bay geçeceği haftaların tarihleri ise şöyledir:

Beşiktaş'ın bay geçeceği 3. hafta maçları 25 Ağustos 2024 tarihlerinde, bay geçeceği 22. hafta maçları ise 2 Şubat 2025 haftası tarihlerinde oynanacak.

BEŞİKTAŞNE ZAMAN BAY GEÇİYOR?

Beşiktaş 3. ve 22. haftalarda bay geçecek. Beşiktaş'ın bay geçeceği haftalarda maç programı şu şekildedir:

3. Hafta

22. Hafta