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Beşiktaş kaç kez Türkiye Kupası aldı? Beşiktaş'ın kaç Türkiye Kupası var?

Beşiktaş kaç kez Türkiye Kupası aldı? Beşiktaş'ın kaç Türkiye Kupası var?

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Beşiktaş'ın kaç kere Türkiye Kupası kazandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Beşiktaş kaç kez Türkiye Kupası aldı? Beşiktaş'ın kaç Türkiye Kupası var?

BJK'nin kaç Türkiye Kupası var? Beşiktaş'ın kaç kere Türkiye Kupası kazandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Beşiktaş kaç kez Türkiye Kupası aldı? Beşiktaş'ın kaç Türkiye Kupası var? Detaylar...

BEŞİKTAŞ KAÇ KEZ TÜRKİYE KUPASI KAZANDI?

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 10 kez kazanmıştır. Sarı-Laciverliler 6 kez ikinci 22 kez de yarı finalist olarak turnuvayı tamamlamışlardır. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazandığı yıllar şu şekildedir: 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011, 2021

KULÜPLERİN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUK SAYILARI

  • Galatasaray: 18
  • Beşiktaş: 10
  • Trabzonspor: 9
  • Fenerbahçe: 6
  • Altay: 2
  • MKE Ankaragücü: 2
  • Gençlerbirliği: 2
  • Göztepe: 2
  • Kocaelispor: 2
  • Bursaspor: 1
  • Eskişehirspor: 1
  • Kayserispor: 1
  • Akhisar Belediyespor: 1
  • Sakaryaspor: 1
  • Konyaspor: 1
  • Sivasspor: 1
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