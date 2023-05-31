Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanması dünya basınında geniş yer buldu. Dış basında Mauro Icardi'nin sezona damga vuran performansına ise ayrı parantez açıldı. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından ise Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Beşiktaş kaç yıldızı var? BJK en son ne zaman şampiyon oldu? soruları aratıldı.

Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? merak ediliyor. Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de ipi göğüsleme dünya basınında yankı uyandırdı. Şampiyonluğun ardından Beşiktaş şampiyonluğu da merak edildi. Beşiktaş kaç kere şampiyon oldu? Beşiktaş kaç yıldızı var? BJK en son ne zaman şampiyon oldu?

BEŞİKTAŞ KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Beşiktaş'ın toplamda 16 Süper Lig , 10 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır.

BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

1959'dan itibaren gerçekleştirilen ligde ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda elde eden siyah-beyazlı ekip, son olarak 2020-2021 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın en son şampiyonluğu 2021-2022 sezonudur. Buna göre Beşiktaş en son 2021-2022 sezonunda şampiyon olmuştur. Süper Lig'de toplamda 14 Şampiyonluğu ve 14 ikinciliği bulunmaktadır. Ayrıca Bu sezon ile birlikte sezona isim verme uygulaması kaldırılmıştır ancak 2021-22 sezonuna mahsus olmak üzere yeniden isim verilmiştir.