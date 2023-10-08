Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman?

8 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş - İstanbulspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş - İstanbulspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş- İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş- İstanbulspor maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

8 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - İstanbulspor karşılaşması saat 16:00'da İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - İstanbulspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi