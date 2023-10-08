Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler! Beşiktaş maç kadrosu! Beşiktaş İstanbulspor ilk 11 kimler?
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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler bu nedenle birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Peki, Beşiktaş İstanbulspor ilk 11 kimler? İşte Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler!
Beşiktaş İstanbulspor ilk 11 kimler? Sorusu, bugün oynanacak olması nedeniyle birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Beşiktaş ile İstanbulspor, Süper Lig'in 8. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Konferans Ligi'nde kaybedilen Lugano maçı sonrası Şenol Güneş istifa ederken, siyah-beyazlılar bu mücadeleye yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın yönetiminde çıkacak. Peki, Beşiktaş İstanbulspor ilk 11 kimler? İşte Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler!
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi
Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olması sonrası Şenol Güneş istifa etmişti. Deneyimli hocanın yardımcısı Burak Yılmaz yönetiminde mücadeleye hazırlanan siyah-beyazlılar, karşılaşmaya da Yılmaz'ın liderliğinde çıkacak.