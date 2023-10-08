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Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler! Beşiktaş maç kadrosu! Beşiktaş İstanbulspor ilk 11 kimler?

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler bu nedenle birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Peki, Beşiktaş İstanbulspor ilk 11 kimler? İşte Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler!