Süper Lig'de iki maçtır üst üste kazanan Beşiktaş, İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde 3 puan almak isteyen Şenol Güneş'in öğrencileri bu maçı kazanıp seri yakalamak istiyor. Heyecanla beklenen maçın detayları ise merak edildi. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler kim, kadro belli mi?

Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - İstanbulspor maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler ise arama motorlarında maçın kadrosunu araştırdı. Spor Toto Süper Lig'in 26 haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu. En çok aratılanlar arasında ise Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş - İstanbulspor maçı ilk 11'ler kim, kadro belli mi? soruları yer aldı.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 47 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 29 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

8 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan konuk ekipte de Okan Erdoğan, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Bunun yanında David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muhammer Sarıkaya ve Valon Ethemi de İstanbulspor'daki sarı kart sınırında bulunan futbolcular.

İşte ilk 11'ler:

Beşiktaş : Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Amir, Cenk, Aboubakar.

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze.