Beşiktaş İsmael ile yolları ayırdı mı? Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ın başına mı geçecek?

Son zamanlarda istediği sonuçları Fransız teknik direktör Valerien İsmael ile alamayan Beşiktaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası teknik Valerien İsmael ile yola devam edip edilmeyeceği futbolseverler tarafından büyük merak konusu. Beşiktaş'ın Valerien İsmael ile yolları ayrıldı mı ayrılmadı mı? Şenol güneş takımın başına yeniden gelecek mi? Sorularının yanıtı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Beşiktaş taraftarı Hatayspor yenilgisinin ardından önce teknik direktör Valerien İsmael'i istifaya davet etti. Ardından binlerce taraftar sosyal medyada örgütlenerek tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in takımın başına getirmesi için yoğun paylaşımlarda bulundu. Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, açıklamalarda bulundu. Fransız hoca mağlubiyetin faturasını futbolcularına kesti.

BEŞİKTAŞ'TA KÖTÜ GİDİŞİN SORUMLUSU KİM?

Valerien Ismael maç sonu yaptığı açıklamada, "Şok edici bir durum. Durumu analiz edeceğiz. Yeterince agresif değildik. Oyuncu tarafında Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamak gerekiyor. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende." dedi.

İSMAEL HATAYSPOR YENİLGİSİ SONRASI NE DEDİ?

Ismael ayrıca, "Bazı oyuncularımızın performans yeterli değil. Bir, iki futbolcu değil, genel beklentimiz daha fazla. Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumluluğu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı. Bu maçı analiz edeceğiz. Biz Beşiktaş'ız, bu maçı kaybetmeyi beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

VALERİEN İSMAEL BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI ?

Valerien Ismael'in futbolcularını suçlayıcı bu tavrı sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler, Ismael'in bu sözleri sonrası hocaya yönelttikleri istifa çağrılarını yineledi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKIMIN BAŞINDA KİMİ GÖRMEK İSTİYOR?

Siyah-beyazlı binlerce taraftar maçın ardından sosyal medyada Şenol Güneş için harekete geçti. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesi için binlerce paylaşım yapıldı ve deneyimli teknik adam kısa sürede trendlere yükseldi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ KARNESİNDE SON DURUM NE?

Şenol Güneş, geçmişte görev yaptığı Beşiktaş'ta 198 resmi maçın 116'sından galibiyet, 45'inden beraberlik ve 37'sinden mağlubiyet alarak maç başına 1.98 puan ortalamasını yakaladı. 70 yaşındaki tecrübeli teknik adam siyah-beyazlı takımla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.