Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Manchester United'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'yi taşıyan uçak, saat 20:15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bailly'nin yıllık maliyetinin 3.5 milyon euro olacağı belirtildi.