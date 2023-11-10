Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın görevi bırakması sonrası teknik direktörlüğe geçecek isim merak edildi. Son günlerde taraftarların gündeminde yer alan konu ile ilgili Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? BJK teknik direktörü kim oldu? soruları araştırılıyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? BJK teknik direktörü kim oldu?

Şenol Güneş'in ardından takımın başına getirilen yardımcısı Burak Yılmaz da görevin bıraktı. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktörün kim olacağı ise merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? BJK teknik direktörü kim oldu? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın görevi bırakması sonrası teknik direktörlüğe geçici olarak Rıza Çalımbay getirildi. 3 Aralık'ta yapılacak seçime kadar deneyimli hoca takımın başında olacak.

RIZA ÇALIMBAY

2. RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kötü gidişatı durduramayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki teknik sorumlu görevinden istifa etti. Siyah-beyazlılarda, 2. kez Rıza Çalımbay dönemi başlayacak.

SEÇİM 3 ARALIK'TA

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacak. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

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RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?

Rıza Çalımbay (d. 2 Şubat 1963, Sivas), Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Beşiktaş'ın ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanı olan Çalımbay, Atom Karınca lakabıyla anılmaktaydı. Kariyeri boyunca sadece Beşiktaş'ın formasını giymiştir (1980-1996). Uzun süre kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ın resmî maçlarda en çok formasını giyen futbolcusudur. Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. 1980/1981 sezonunda A takım kadrosuna yükseldi. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen orta sahanın ortasında ve sağ bek mevkiinin de alternatif adamıydı. Beşiktaş A Takımı'nda 16 sezonda 494 lig maçı oynadı ve toplam 41 gol kaydetti. 1. Lig tarihinde en çok forma giyen Beşiktaşlı oyuncu unvanını aldı. Futbol yaşantısı boyunca sadece Beşiktaş forması giydi ve yıllarca başarıyla kaptanlık yaptı. 16 sezonda 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 6 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası kazanan Rıza Çalımbay, 1996 Temmuz'unda jübile yaparak aktif futbola veda etti.

Rıza Çalımbay, 37 kez A, 8 kez Ümit ve 6 kez de Genç olmak üzere toplam 52 kez Millî formayı giydi. 13 Kasım 1991'de 3-1 kaybedilen İrlanda maçında tek golü penaltıdan kaydetti. 1992'de UNICEF'in düzenlediği dünya karması maçında Almanya'ya karşı Dünya Karması'na seçildi.

RIZA ÇALIMBAY HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'ye teknik direktörlük kurslarına giden Rıza Çalımbay, daha sonra Türkiye'ye dönerek Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak 2000-01 sezonunda Beşiktaş'ta ilk teknik hocalık görevini aldı. Ardından Alman Hoca ile anlaşamayarak, Göztepe'nin başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay Göztepe'yi ligde 8. yaptı, daha sonra Denizlispor ve Çaykur Rizespor'da görev almış; çalıştırdığı tüm takımlar da başarılı sonuçlar almıştır. Özellikle Denizlispor'la UEFA Kupası'nda son derece başarılı sonuçlar almıştır.

Beşiktaş

2004-05 sezonun ortasında Vicente Del Bosque'den boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine gelmiştir. Çok kötü bir sezon geçiren moralsiz Beşiktaş onun yönetiminde sezonun ikinci yarısı başarılı bir dönem geçirdi ve onun takımın başında bulunduğu dönem göz önünde bulundurulunca devreyi lider olarak kapıyordu. Bir sonraki sezonun başında, 11 Eylül 2005'te Beşiktaş Malmö FF'i kendi sahasında ezip geçerek 4-1 yendi. Arkasından 2005/2006 sezonu başında Süper Lig'nde bir türlü istenen sonuçların gelmediği ortaya atılınca ligin 9.haftasında Beşiktaş'taki görevinden istifa etti.

Ankaraspor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ankaraspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Ancak iddialı başladığı sezonda aradığını bulamayan ve düşme tehlikesi yaşayan bu takımda da başarılı olamadı. Sezon tamamlanmadan Ankaraspor teknik direktörlüğü görevinden de ayrılmak durumunda kaldı.

Rıza Çalımbay

Çaykur Rizespor

2006-07 sezonunun ilk yarısında herhangi bir takım çalıştırmayan Çalımbay, 18 Aralık 2006 tarihinde Beşiktaş'a gelmeden önce teknik direktörlük yaptığı Çaykur Rizespor'un başına ikinci kez getirilmiştir. 29 Mayıs 2013 tarihinde üçüncü kez iş başı yapmıştır.

Göztepe

2007-08 sezonunda, Altınbaş Holding'in Göztepe yönetimini TMSF'den satın alması sonucu, Çalımbay ile iyi ilişkiler içerisindeki holding yönetimince Göztepe'de sportif direktör olarak görevlendirilmiştir.

Eskişehirspor

Çalımbay, 2008-09 sezonunda Süper Lig'e yeniden yükselmiş olan Eskişehirspor ile anlaşarak kariyerine burada devam etme kararı vermiştir. 2010-11 sezonunun 6. haftasında Eskişehirspor yönetimi kararıyla görevine son verilmiştir. Sözleşmesinin fesh edilmesine sebep olarak yapılan yatırımlara rağmen ve takımın başında üçüncü sezonu olmasına rağmen istenilen başarıyı ve istikrarı elde edememesi gösterilmiştir. 2010-11 sezonunda altı müsabakadan dört yenilgi ve iki beraberlik alabilmiştir.

Eskişehirspor'da genel olarak başarılı bir dönem geçirmiştir. 2008-09 sezonunda takım Süper Lig'e yeni yükselmesine rağmen sezonu 11. sırada noktalamıştır. 2009-10 sezonunu da 7. sırada bitirmiştir. Bu iki sezonda özellikle Dört Büyük 'lere karşı oynanan maçlarda çok başarılı olmuştur. Fakat bu başarısını istikrarlı biçimde sürdürememiştir.

Rıza Çalımbay

Sivasspor

Rıza Çalımbay son olarak Türkiye 2010-11 Süper Lig sezonunun 10. haftasında kendi memleketinin takımı olan Sivasspor'un teknik direktörlük görevini üstlenmiştir. 2012-13 sezonu sonunda görevinden ayrılmıştır.

Trabzonspor

2017-18 Süper Lig sezonunun ilk devresinin dokuzuncu haftasında Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Çalımbay sezon sonuna kadar bu görevde kaldı. Bu sezonda çıktığı 26 lig ve 5 kupa maçında takımın başında yer aldı. Ligi 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 5. sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda Konyaspor'a elendi. Sezon sonunun ardından sözleşmesinin sona ermesiyle görevinden ayrıldı.

Konyaspor

20 Haziran 2018 tarihinde Sergen Yalçın'ın ardından Konyaspor'un teknik direktörlük görevine getirildi.