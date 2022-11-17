Beşiktaş'ın 14 hafta sonunda yayın gelirlerinden elde ettiği kazançlar birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Beşiktaş'ın yayın geliri ne kadar? Sorusu araştırılıyor. Peki, Beşiktaş'ın yayın geliri ne kadar? Beşiktaş'ın yayınlardan ne kadar kazanıyor?

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Sezon başından beri zirvede yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı çıkışla birlikte zirvedeki yerini Galatasaray'a kaptırdı. Bu nedenle duyulan haberlerin ardından Beşiktaş'ın yayın geliri ne kadar? Sorusu ve Beşiktaş'ın yayınlardan ne kadar kazanıyor? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Beşiktaş'ın yayın geliri ne kadar? Beşiktaş'ın yayınlardan ne kadar kazanıyor?

BEŞİKTAŞ'IN YAYIN GELİRİ NE KADAR?

Beşiktaş'ın yayıncı kuruluşlardan 14 haftanın sonunda aldığı rakam 97 milyon 576 bin TL olarak biliniyor.