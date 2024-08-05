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BEŞİKTAŞ'IN UEFA rakibi ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi play- off kura çekimi canlı izle!

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Beşiktaş'ın UEFA'da karşısına çıkacak rakibinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Siyah-beyazlı takımın Avrupa'daki rakibinin kim olacağı hakkındaki detaylar araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi play- off kura çekimiyle Beşiktaş'ın rakibi de belirlenmiş olacak.

2024/25 futbol sezonu için UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Beşiktaş'ın rakibinin kim olacağı merak ediliyor. Bu önemli etkinlik, Avrupa'nın en büyük futbol kulüplerinin kaderini belirleyecek. Peki, BEŞİKTAŞ'IN UEFA rakibi ne zaman belli olacak?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY- OFF TURU KURASI NE ZAMAN?

2024/25 UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası, bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi - Kura Çekimi programı/etkinliği, UEFA.tv kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA rakibi ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi play- off kura çekimi canlı izle!

GALATASARAY YOUNG BOYS İLE EŞLEŞTİ

Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA rakibi ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi play- off kura çekimi canlı izle!

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ DE BELLİ OLDU

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA rakibi ne zaman belli olacak? Avrupa Ligi play- off kura çekimi canlı izle!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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