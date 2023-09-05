Beşiktaş'ın UEFA listesi! Kimler var kimler yok? Beşiktaş'ın Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu?
Beşiktaş'ın UEFA listesi merakla bekleniyordu. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda takıma bu sezon katılan bir isim yer almadı. Peki, Kimler var kimler yok? Beşiktaş'ın Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu? İşte, Beşiktaş UEFA isim listesi!
Beşiktaş'ın UEFA listesi! Beşiktaş'ın UEFA listesi merakla bekleniyordu. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda takıma bu sezon katılan bir isim yer almadı. Peki, Kimler var kimler yok? Beşiktaş'ın Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu? İşte, Beşiktaş UEFA isim listesi haberimizde!
BEŞİKTAŞ'IN UEFA İSİM LİSTESİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu açıkladı:
- Mert Günok
- Ersin Destanoğlu
- Utku Yuvakuran
- Daniel Amartey
- Eric Bailly
- Onur Bulut
- Omar Colley
- Arthur Masuaku
- Valentin Rosier
- Tayfur Bingöl
- Gedson Fernandes
- Amir Hadziahmetovic
- Jean Onana
- Alex Oxlade-Chamberlain
- Milot Rashica
- Demir Ege Tıknaz
- Salih Uçan
- Necip Uysal
- Bakhtiyor Zaynutdinov
- Vincent Aboubakar
- Semih Kılıçsoy
- Jackson Muleka
- Ante Rebic
- Rachid Ghezzal
- Cenk Tosun
Yeni transferler Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, kadroda kendilerine yer buldular. Ancak uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.