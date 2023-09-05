Beşiktaş'ın UEFA listesi! Kimler var kimler yok? Beşiktaş'ın Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu?

Beşiktaş'ın UEFA listesi merakla bekleniyordu. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda takıma bu sezon katılan bir isim yer almadı. Peki, Kimler var kimler yok? Beşiktaş'ın Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu? İşte, Beşiktaş UEFA isim listesi!

Beşiktaş'ın UEFA listesi! Beşiktaş'ın UEFA listesi merakla bekleniyordu. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadroda takıma bu sezon katılan bir isim yer almadı. Peki, Kimler var kimler yok? Beşiktaş'ın Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu? İşte, Beşiktaş UEFA isim listesi haberimizde!

BEŞİKTAŞ'IN UEFA İSİM LİSTESİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu açıkladı:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Daniel Amartey

Eric Bailly

Onur Bulut

Omar Colley

Arthur Masuaku

Valentin Rosier

Tayfur Bingöl

Gedson Fernandes

Amir Hadziahmetovic

Jean Onana

Alex Oxlade-Chamberlain

Milot Rashica

Demir Ege Tıknaz

Salih Uçan

Necip Uysal

Bakhtiyor Zaynutdinov

Vincent Aboubakar

Semih Kılıçsoy

Jackson Muleka

Ante Rebic

Rachid Ghezzal

Cenk Tosun

Yeni transferler Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, kadroda kendilerine yer buldular. Ancak uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.