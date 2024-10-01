Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir heyecanla beklenen karşılaşmada Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, hem Beşiktaş taraftarları hem de futbolseverler için büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle Beşiktaş'ın Avrupa'daki performansı, bu maçın önemini daha da artırıyor. Beşiktaş, gruptaki konumunu güçlendirmek ve Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürmek için bu karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ- FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

BEŞiKTAŞ - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.