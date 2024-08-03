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Beşiktaş'ın teknik direktörü kim?

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim? Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni teknik direktörü ile Süper Kupa maçına çıktı. Peki, Beşiktaş'ın teknik direktörü kim?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu. Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak. Beşiktaş'ınteknik direktörü kim?

BEŞİKTAŞ'INTEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Doğum: 5 Şubat 1975 (49 yaşında), Rotterdam, Hollanda

Giovanni Christiaan "Gio" van Bronckhorst (d. 5 Şubat 1975), Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştırmaktadır. Öncesinde orta saha oyuncusu olan van Bronckhorst, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde sol beke geçmiştir.

Van Bronckhorst, kulüp kariyeri boyunca RKC Waalwijk, Feyenoord, Rangers, Arsenal, Barcelona ve tekrar Feyenoord'da oynadı. Barcelona'nın 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli bir rol oynadı, final maçında ilk 11'de yer aldı ve o sezon Barcelona formasıyla her Şampiyonlar Ligi maçında oynadı.

Uluslararası düzeyde Van Bronckhorst, Hollanda millî takımı için 106 maça çıktı ve uzun süre takımın kaptanlığını yaptı. 1998, 2006 ve 2010 yıllarında olmak üzere üç kez FIFA Dünya Kupası'nda ve 2000, 2004 ve 2008 yıllarında olmak üzere üç kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giydi.

Hollanda 21 yaş altı takımında ve Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Van Bronckhorst, Mayıs 2015'te Feyenoord teknik direktörü oldu. İlk sezonunda KNVB Kupası'nı ve 2017'de kulübün 18 yıl sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazandı. Kasım 2021'de Rangers'a teknik direktör olarak geri döndü. İlk sezonunda İskoçya Kupası'nı kazandı, UEFA Avrupa Ligi finaline ulaştı ve penaltı atışlarında kaybetti.

Osman Demir
Osman Demir
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