Sezona stat sponsoru olmadan başlayan Beşiktaş, Beko ile görüşmelerde sona geldi. Emirates ve Gazprom'dan beklediğini alamayan siyah-beyazlıların, yeni stat sponsorluğundan yıllık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi. Peki Beşiktaş'ın stat isim sponsoru belli oldu mu? Beşiktaş stadının yeni isim sponsoru kim olacak? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın stat isim sponsoru belli oldu mu? Sezona stat sponsoru olmadan başlayan Beşiktaş, Beko ile görüşmelerde sona geldi. Emirates ve Gazprom'dan beklediğini alamayan siyah-beyazlıların, yeni stat sponsorluğundan yıllık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi. Peki Beşiktaş'ın stat isim sponsoru belli oldu mu? Beşiktaş stadının yeni isim sponsoru kim olacak? merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ'IN STAT İSİM SPONSORU BELLİ OLDU MU?

Vodafone ile olan stat sponsorluğu anlaşması bu sezon itibarıyla sona eren Beşiktaş, yeni sponsor olarak Beko ile anlaşmanın eşiğinde. Tarafların, el sıkışma aşamasına geldiği ve siyah-beyazlıların bu anlaşmayla yılda yaklaşık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; uluslararası birçok firmayla görüşen Beşiktaş, hiçbirinden sonuç alamadı. Sezona stat sponsoru olmadan başlayan siyah-beyazlılar, Beko ile imza aşamasına geldi.

KASAYA 8 MİLYON EURO GİRECEK

Anlaşmanın son detaylarının görüşüldüğü ve Beşiktaş'ın Beko sponsorluğundan yıllık 8 milyon euro kazanacağı iddia edildi.