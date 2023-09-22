Beşiktaş Park, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan 42.590 izleyici kapasiteli çok amaçlı stadyum. Ev sahibi Beşiktaş futbol takımının eski stadyumu BJK İnönü Stadyumu yıkılarak aynı arazi üzerine inşa edilmiştir. Gündemde Tüpraş anlaşmasının yer almasıyla beraber Beşiktaş'ın stadının adı Tüpraş mı olacak? BJK stadyumunun ismi mi değişti, ne olacak? soruları araştırıldı.

Beşiktaş Park, 1947 yılında inşa edilen BJK İnönü Stadyumu'nun bulunduğu alana inşa edilmiştir. İlk kez 23 Şubat 2004 tarihinde gündeme gelen ancak gerekli izinlerin çıkmaması nedeniyle ertelenen projenin inşa süreci resmî olarak 17 Ocak 2013 tarihinde başlatılmıştır. Dev karşılaşmalara ev sahipliği yapan stadın isim sponsorunun Tüpraş olup olmayacağı ise merak edildi. Peki, Beşiktaş'ın stadının adı Tüpraş mı olacak? BJK stadyumunun ismi mi değişti, ne olacak?

BEŞİKTAŞ'IN STADININ ADI TÜPRAŞ MI OLACAK?

Beşiktaş stadının isim sponsorunun Tüpraş olacağı hakkında bilgiler sosyal medyada yer alıyor. İsim sponsoru Tüpraş olması halinde Beşiktaş'ın stadyum ismi 3 sene boyunca "Tüpraş Stadyumu" olacak. Beşiktaş kulübü ise bu anlaşma sayesinde kasasına 7.5 milyon Euro ekleyecek. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BEŞİKTAŞ STADYUMU HAKKINDA

Beşiktaş Park, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan 42.590 izleyici kapasiteli çok amaçlı stadyum. Ev sahibi Beşiktaş futbol takımının eski stadyumu BJK İnönü Stadyumu yıkılarak aynı arazi üzerine inşa edilmiştir. Beşiktaş Park, 1947 yılında inşa edilen BJK İnönü Stadyumu'nun bulunduğu alana inşa edilmiştir.

İlk kez 23 Şubat 2004 tarihinde gündeme gelen ancak gerekli izinlerin çıkmaması nedeniyle ertelenen projenin inşa süreci resmî olarak 17 Ocak 2013 tarihinde başlatılmıştır. Beşiktaş İnşaat Yatırımları A.Ş. ve Kiptaş A.Ş. konsorsiyumu tarafından projelendirilen ve 2013 Haziran ayında mevcut BJK İnönü Stadyumu yıkılarak aynı yerde inşasına başlanan futbol stadyumu. Vodafone, stadyuma 2014-15 sezonundan başlayarak 15 sezon isim sponsoru olmuştur. Taraftarlardan gelen mektupları stadın temeline karıştırarak "Temelinde Aşk Var" adlı sloganı da başlatmıştır. Stadın çatısı 12 Kasım 2015'te kaldırılmıştır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 28 Ekim 2022'de yaptığı KAP açıklamasında Vodafone'la yapılan sözleşmenin ilk döneminin sona erdiğini ve 2022/2023 sezon sonu itibariyle geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı sponsorluğu'nun feshedildiğini bildirilmiştir. Stadyumun ismi, yeni bir sponsorluk anlaşmasına kadar Beşiktaş Park olarak değiştirilmiştir.

BEŞİKTAŞ STADI NE ZAMAN AÇILDI?

Açılış, 10 Nisan 2016 tarihinde taraftarlara kapalı, sadece davetlilere açık bir törenle; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanları Tolga Zengin ve Necip Uysal, Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili, Beşiktaş eski teknik direktörleri Gordon Milne, Bernd Schuster, Ertuğrul Sağlam, ile iş, spor ve siyaset dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ STADININ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Koltuk kapasitesi: 42.590

Loca sayısı: 147

Loca koltuk toplam sayısı: 1903

VIP koltuk sayısı: 2100

Otopark: 600 araç

Engelli koltuk kapasitesi: 81 engelli koltuğu + 81 refakatçi (toplamda 162 koltuk)

Saha çizgisi ile tribün arasındaki uzaklık: -Kale çizgisi tribün arası 795 cm -Taç çizgisi tribün arası 615 cm

Basın tribünü kapasitesi: 186 kişi

Tamamı kapalı tribünler

C90 görüş açısı

Açılır kapanır koltuklar

Alttan ısınma

SISAIR Alttan Havalandırma ve Vakum Drenaj Sistemi

İki kat tribün yapısı

Kapalı ve açık otopark

Çatı özelliği: Çatı tüm tribünlerin üzeri kapalı olacak şekilde, kablo sistemle çözülmüş, PTFE kaplı olarak tasarlanmıştır.

2000 m² Çok amaçlı restoran

1000 m² Lenovo Game On

1650 m² Müze

1200 m² Kartal Yuvası