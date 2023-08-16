Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'yı açıkladı. Açıklama videosu gündem oldu. Beşiktaş'ın Rashica tanıtım videosu izle!

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Norwich City'de bulunan Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın transferini resmen açıkladı.Açıklamayı bir video ile duyurdu. Beşiktaş'ın Rashica tanıtım videosu izle!

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Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Norwich City'de bulunan Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Rashica için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, transferin toplam maliyetini 5.250.000 Avro olarak belirtti.

Siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

İşte, tanıtım videosu: