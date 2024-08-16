Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kiminle oynayacak?

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3. tur sonucu play-off turuna yükselen 13 takım belli oldu. Futbol severler, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile hangi takım oynayacak merak ediyor. UEFA Avrupa 3. Eleme turunda hangi takımlar play- off turuna çıktı sorusunun cevabı araştırılıyor. Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kiminle oynayacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanşları tamamlandı. Elemelerde Petrocub ve RFS'den sonra Dinamo Minsk, Rapid Wien, Elfsborg, Viktoria Plzen, Molde, Maccabi Tel Aviv, Braga, Lugano, Ajax, Borac ve Shamrock Rovers da play-off turuna çıktı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu'nda Lugano ile Partizan karşılaştı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play- off turundaki rakibi turu geçen Lugano oldu.